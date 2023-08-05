Стало известно, кому вызвали «скорую» ночью на Почтовую
Как рассказали РЗН. Инфо в пресс-службе регионального управления УВД, врачей вызвали прохожие.
В ночь на субботу, 5 августа, «скорую» вызвали человеку с алкогольным отравлением. Мужчина увлекся алкогольными напитками, ему стало плохо.
Как рассказали РЗН. Инфо в пресс-службе регионального управления УВД, врачей вызвали прохожие. Помощь сотрудников ППС не понадобилась.
Напомним, ранее появилось видео, на котором видна толпа людей и приехавшая ночью «скорая помощь» на улицу Почтовая.