Рязанцы пожаловались на грубые нарушения ПДД водителем правительственной машины

Рязанцы пожаловались на грубые нарушения ПДД водителем правительственной машины. Об этом они сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Вот для кого закон не писан! Машина Правительства Рязанской области. Павел Малков, подскажите, а кто это у вас ездит на этой машине, кто так торопится? Проезд на красный, двойная сплошная, на обгон вылетает в лоб КАМАЗу. Или у нас ПДД только для народа, а чиновники — избранные? Госавтоинспекция Рязанской области, а у вас смелости не хватает наказать таких водителей?», — написал автор поста.