Певица Лада Дэнс госпитализирована в Институт микрохирургии мозга после ДТП

Женщина, по словам концертного директора, находится в плохом состоянии.

Певица Лада Дэнс госпитализирована в Институт мирохирургии мозга после ДТП в Подмосковье.

Ее концертный директор рассказал «Газете.Ru», что певица находится в плохом состоянии. Женщину доставили к врачам на вертолете.

Состояние исполнительницы сейчас оценивается как средней тяжести.

Кто виноват в аварии, будет разбираться полиция.

Фото с официальной страницы Лады Дэнс в «ВКонтакте».