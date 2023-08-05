Певица Лада Дэнс госпитализирована в Институт микрохирургии мозга после ДТП
Женщина, по словам концертного директора, находится в плохом состоянии.
Певица Лада Дэнс госпитализирована в Институт мирохирургии мозга после ДТП в Подмосковье.
Ее концертный директор рассказал «Газете.Ru», что певица находится в плохом состоянии. Женщину доставили к врачам на вертолете.
Состояние исполнительницы сейчас оценивается как средней тяжести.
Кто виноват в аварии, будет разбираться полиция.
Фото с официальной страницы Лады Дэнс в «ВКонтакте».