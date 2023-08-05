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На раскопках в рязанском кремле нашли кожаную сумку, кошелек и серьгу XV века
Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи.

Музей-заповедник «Рязанский кремль» рассказал о находках во время раскопок в 2023 году. В минувшем сезоне изучали слои середины XV века.

Археологи исследовали улицы, по обе стороны которой располагались хозяйственные и жилые постройки. Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи. Особо археологи выделили кожаную сумочку и кошелек, а среди украшений — прекрасно сохранившуюся серьгу.

В следующем году раскопки планируют продолжить.