На раскопках в рязанском кремле нашли кожаную сумку, кошелек и серьгу XV века

Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи.

Музей-заповедник «Рязанский кремль» рассказал о находках во время раскопок в 2023 году. В минувшем сезоне изучали слои середины XV века.

Археологи исследовали улицы, по обе стороны которой располагались хозяйственные и жилые постройки. Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи. Особо археологи выделили кожаную сумочку и кошелек, а среди украшений — прекрасно сохранившуюся серьгу.

В следующем году раскопки планируют продолжить.