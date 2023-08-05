На раскопках в рязанском кремле нашли кожаную сумку, кошелек и серьгу XV века
Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи.
Музей-заповедник «Рязанский кремль»
Археологи исследовали улицы, по обе стороны которой располагались хозяйственные и жилые постройки. Самыми частыми находками стали вещи, используемые ежедневно в быту: посуда, гребни, железные ножи, замки и ключи. Особо археологи выделили кожаную сумочку и кошелек, а среди украшений — прекрасно сохранившуюся серьгу.
В следующем году раскопки планируют продолжить.