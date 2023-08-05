Июль-2023 стал самым дождливым в истории Рязанской области

Июль-2023 стал самым дождливым в истории Рязанской области. Об этом сообщили в Гидрометцентре региона.

По данным наблюдений метеостанции «Елатьма» за месяц выпало 218,1 миллиметра слоя осадков, что составляет больше трех месячных климатических норм и треть годовой нормы. На той же метеостанции в течение июля 5 раз фиксировалось количество осадков, попадающее в категорию опасного явления «очень сильный дождь», «продолжительный сильный дождь» и «сильный ливень». Очень сильные дожди в течение месяца отмечались также на метеостанциях «Шилово» и «Сараи».

На других метеостанциях области суммарное количество осадков также «зашкаливало» и почти повсеместно составило 1,5-2 месячных нормы и выше.