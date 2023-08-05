Глава СБУ прокомментировал атаку на российский танкер в Керченском проливе

Глава СБУ прокомментировал атаку на российский танкер в Керченском проливе. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Глава СБУ Василий Малюк назвал атаку на танкер в Керченском проливе спецоперацией. По его словам, для того, чтобы такие «спецоперации» прекратились, российские суда должны покинуть воды, которые Киев считает своей территорией.

Малюк также заявил, что атаковавший беспилотник нес 450 килограмм тротила.