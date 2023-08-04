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Водитель из Рязанской области спровоцировал массовое ДТП на воронежской трассе

Водитель из Рязанской области спровоцировал массовое ДТП на воронежской трассе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

Авария произошла 3 августа на 615 км трассы «Москва — Астрахань» в 22:40. По предварительным данным, 57-летний житель Рязанской области, управлявший автофургоном с полуприцепом, не учел дорожные условия и погоду — в итоге автомобиль врезался в стоявший на светофоре «ГАЗ Соболь» с грузом арбузов. От удара тот по инерции въехал в фуру Volvo, за рулем которой был 36-летний житель Дагестана.

В результате, пострадал водитель «ГАЗ Соболь». Его доставили в больницу.

Сотрудники полиции организовали проверку, выясняют причины и обстоятельства аварии.