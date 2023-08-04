В СК России подвели итоги работы региональных следкомов за полгода

Председатель СК России А.И. Бастрыкин провел оперативное совещаниеОсновной темой совещания стали итоги работы территориальных следственных органов за 6 месяцев 2023 года. Глава СК России отметил повышение результативности следственной работы: увеличился на одну тысячу массив уголовных дел, направленных в суд. Выросла доля расследованных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, снижаются и сроки предварительного следствия. В текущем году целенаправленно проводилась работа по расследованию дел коррупционного характера. Возросло количество переданных в суд дел о взяточничестве. Кроме того, А.И. Бастрыкин подчеркнул важность деятельности по раскрытию киберпреступлений. Итогом работы ведомства стало расследование свыше 10,5 тыс. таких деяний.Председатель СК России обратил внимание на необходимость активизации работы по возмещению вреда, причиненного преступлениями. Не принимаются надлежащие меры в этом направлении в Рязанской, Самарской, Смоленской, Псковской областях. Глава СК России поручил принимать результативные меры по возмещению причиненного ущерба, особенно на начальной стадии расследования. Говоря о вопросах переселения жителей из аварийного жилья, глава СК России отметил, что количество обращений граждан растет. А.И. Бастрыкин дал поручение подчиненным проверить каждый факт неисполнения судебных решений в интересах граждан, проживающих в непригодных для этого помещениях.Заслушав доклады руководителей следственных управлений СК России по Калининградской, Смоленской областям, Республике Марий Эл и Приморскому краю, глава ведомства остался крайне недоволен итогами работы следственных управлений в указанных регионах. По итогам совещания будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении ряда руководителей, результаты работы которых подверглись критике. Также назначены проверки следственных управлений, в работе которых допущены нарушения.