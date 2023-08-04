В Рыбновском районе задержали наркокурьера, перевозившего героин и метадон в цветочных горшках

В Рыбновском районе задержали наркокурьера, перевозившего героин и метадон в цветочных горшках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские вычислили курьера нелегального интернет-магазина, который регулярно поставлял в Рязань сильнодействующие наркотики. Совместно с сотрудниками ГИБДД, в Рыбновском районе оперативники остановили автомобиль Opel, в котором находился интересовавший их 40-летний москвич. В машине обнаружили цветочные горшки, в грунте которых обнаружили шарообразные упаковки. В одной из них находились 150 свертков с героином общей массой 179 граммов, а в другой — 100 свертков с метадоном общей массой 23 грамма.

Задержанный признался, что работает наркокурьером на нелегальный интернет-магазин. По указаниям кураторов мужчина осуществлял доставку наркотиков в ряд городов Московской области, а также раз неделю посещал Рязань, где делал закладки с героином и метадоном. Одну из таких ранее сделанных закладок с 1 граммом героина полицейские изъяли на одной из улиц областного центра.

Возбуждено уголовное дело.