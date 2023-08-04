В Рязани ограничат проезд по круговому движению на улице Грибоедова

В Рязани ограничат проезд по круговому движению на улице Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В связи с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей по улице Грибоедова с 23:55 4 августа до 4:30 7 августа ограничат движение транспорта на участке дороги с круговым движением от пересечения с улицей Фирсова до пересечения с улицей Попова.

В связи с этим изменится маршрут городского пассажирского транспорта:

троллейбусы № 3 при движении от микрорайона Дашково-Песочня на участке пути между остановками «Кальное» и «Дом художника» будут следовать (в прямом и обратном направлении) по Касимовскому шоссе, улицам Новой, Горького, Есенина, пл. Мичурина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

троллейбусы № 10 от остановки «улица Крупской» следуют до остановочного пункта «площадь Свободы» и обратно;

движение троллейбусов № 13 приостанавливается;

автобус № 8 при движении от поселка Строитель на участке пути между остановочными пунктами «Музыкальный театр» и «Кальное» будет следовать по улицам Циолковского, Новой, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении от мкр. Дашково-Песочня схема движения не меняется;

автобус № 23 при движении от площади Свободы на участке пути между остановками «улица Грибоедова» и «Электросеть» будет следовать по улицам Есенина, Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении от остановочного пункта «улица Большая» схема движения не меняется;

-автобусы №№ 65М2, 66 М², 99 М² при движении от площади Свободы на участке пути между остановками «улица Грибоедова» и «Электросеть» будут следовать по улицам Есенина, Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам, при движении от микрорайона Дашково-Песочня схема движения не меняется;

автобусы № 95М2 при движении от Театральной площади на участке пути между остановочными пунктами «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» будут следовать по улице Есенина, Солотчинскому шоссе, далее по своему маршруту, при движении от остановочного пункта «ТЦ Круиз» схема движения не меняется.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.