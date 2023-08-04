В Рязани обновят «Крымский сквер»

«Капитал — строитель жилья» принял участие в благоустройстве «Крымского сквера».

Теперь рязанцы будут наблюдать в сквере покрашенные лавочки и забор, а также ухоженную территорию.

«Теперь, у жителей города будет новое излюбленное место для утренних пробежек или вечерних прогулок в кругу семьи, здесь они смогут насладиться природой и провести время в кругу близких. Благоустройство сквера имеет большое значение для городской среды, так как оно способствует улучшению качества жизни горожан, созданию комфортных условий для отдыха и развлечений, а также привлекает туристов и создает привлекательный облик города», — отмечают представители компании.

«Капитал — строитель жилья» подчеркивает, что своими действиями сотрудники компании говорят: «Делай как мы, делай лучше нас!». Они уверены, что только совместными усилиями можно совершенствовать город.