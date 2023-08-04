В Рязани наградили сотрудников РЖД в связи с профессиональным праздником

В преддверии Дня железнодорожника, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа, в МКЦ прошло торжественное мероприятие. Сотрудников РЖД и ветеранов отрасли поздравили губернатор Павел Малков, заместитель председателя Рязанской облдумы Николай Макариков, министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, замначальника Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Сергей Дмитров, представители администрации Рязани и Рязанской гордумы.

С приветственным словом к собравшимся обратился замглавы регионального парламента Николай Макариков. Он отметил, что благодаря ежедневной работе машинистов, проводников, диспетчеров, механиков, кондукторов тысячи жителей Рязанской области отправляются в служебные командировки, туристические поездки, на дачу, в гости к друзьям и близким.

«От вашего профессионализма и ответственного отношения к работе зависят не только комфорт и безопасность пассажиров. Именно железнодорожный транспорт обеспечивает своевременную доставку самых разных грузов, что во многом способствует стабильной работе предприятий и укреплению межрегиональных экономических связей», — подчеркнул Николай Макариков.

Отдельно парламентарий поблагодарил железнодорожников, которые работают в зоне СВО. Николай Макариков поздравил сотрудников РЖД и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил награды и подарки Рязанской областной Думы.