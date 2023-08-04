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В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в колонии

В Омске заключенный взял в заложники и изнасиловал медсестру в медсанчасти колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, все произошло в лечебно-исправительной колонии. Накануне вечером 36-летний заключенный, отбывающий срок за изнасилование и убийство, сказал охраннику, что ему плохо и попросил отвезти его в медчасть.

Когда мужчина оказался в кабинете один на один с 26-летней медсестрой, он закрыл дверь изнутри и, угрожая девушке лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал ее.

Теперь мужчине грозит до 25 лет колонии.