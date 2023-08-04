В Карелии двое мужчин до смерти избили женщину и закопали ее тело у дома

В Карелии двое мужчин до смерти избили женщину и закопали ее тело у дома. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 3 августа. Компания из двух мужчин и женщин выпивала в дома. Во время застолья между ними произошел конфликт. 38-летний и 34-летний мужчины начали наносить знакомой удары по голове. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась. После этого мужчина закопали труп девушки.

Тело погибшей нашли правоохранители. Убийц задержали.

Возбуждено уголовное дело.