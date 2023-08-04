В Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников при высокой температуре в рабочем помещении. Об этом пишет RT со ссылкой на копии законопроекта и пояснительную записку.

Предполагается, что работодатель должен сократить рабочий день на один час, если в помещении +28,5 градусов. В случае +29 градусов, рабочий день обязаны сократить на два часа. Если воздух прогрет до +29,1 и выше — рабочий день должен быть короче на четыре часа.

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