В Госдуме предложили обязать работодателей сокращать рабочий день в жару
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателей сокращать рабочий день по требованию сотрудников при высокой температуре в рабочем помещении. Об этом пишет
Предполагается, что работодатель должен сократить рабочий день на один час, если в помещении +28,5 градусов. В случае +29 градусов, рабочий день обязаны сократить на два часа. Если воздух прогрет до +29,1 и выше — рабочий день должен быть короче на четыре часа.
В то же время Роскомнадзор рекомендует:
- при +28,5 градусах уменьшать рабочий день на один час;
- при +29 — на два часа;
- при +30,5 — на четыре часа.