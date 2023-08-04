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В Госдуме предложили обеспечить школьников формой за счет бюджета

В Госдуме предложили обеспечить школьников формой за счет бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

С предложением выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она предложила обеспечивать учеников государственных школ формой за счет бюджетных средств.

Она заявила, что обратилась в министерство просвещения для предоставления средств, которые требуется выделить для реализации этой инициативы.

Депутат считает, что школьники государственных бюджетных организаций должны иметь возможность получать форму бесплатно.

По ее словам, важно, чтобы дети ходили в единой школьной форме. Это, как она подчеркнула, не даст ребятам выделяться за счет уровня благосостояния родителей. Помимо этого, Останина полагает, что школьная форма дисциплинирует.

Семьи, для которых покупка школьной формы не является затратной, могут, как она считает, покупать ее за свой счет.