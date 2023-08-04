СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта

Поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — написали в сообщении.

По данным телеканала, поставленное оружие не сможет быть задействовано сразу. На обучение пилотов уйдут месяцы.

Напомним, в мае в США заявили о намерении передать Украине истребители F-16.