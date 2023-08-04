Шойгу указал на необходимость упреждающего огневого поражения противника

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения передового командного пункта группировки «Центр» обратил внимание на необходимость нанесения противнику упреждающего огневого поражения при выбивании его с позиций. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — отмечается в посте.

По информации министерства обороны 3 августа подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ. В результате погибли 110 украинских военных. Также российские войска уничтожили три бронемашины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».