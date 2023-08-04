Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
29°
Сбт, 05
29°
Вск, 06
30°
ЦБ USD 93.78 0.94 04/08
ЦБ EUR 102.53 0.6 04/08
Нал. USD 91.58 / 95.5 04/08 10:45
Нал. EUR 100.61 / 103 04/08 11:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
Вчера 15:35
1 057
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
8 333
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
6 265
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
7 543
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Шойгу указал на необходимость упреждающего огневого поражения противника

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения передового командного пункта группировки «Центр» обратил внимание на необходимость нанесения противнику упреждающего огневого поражения при выбивании его с позиций. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — отмечается в посте.

По информации министерства обороны 3 августа подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ. В результате погибли 110 украинских военных. Также российские войска уничтожили три бронемашины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».