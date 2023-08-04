Рязанские правоохранители посетили двор дома на улице Васильевской, в котором собираются более 30 подростков

Рязанские правоохранители посетили двор дома на улице Васильевской, в котором собираются более 30 подростков. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, 3 августа, после сообщений о том, что группа подростков терроризирует жильцов дома № 7 по улице Васильевской, туда приехала группа полицейских и прокуроров.

Правоохранители сообщили, что проводится проверка по вопросу нарушения жилищных прав граждан. К делу подключены все профильные службы. Установленный законом срок проверки — 30 дней.