Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду

Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Также президент подписал закон, согласно которому в российских школах с 2024—2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Согласно еще одному подписанному закону, выпускники школ с 2023—2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени — серебряные медали.