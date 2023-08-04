Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду
Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Также президент подписал закон, согласно которому в российских школах с 2024—2025 учебного года появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
Согласно еще одному подписанному закону, выпускники школ с 2023—2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени — серебряные медали.