Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.

В пятницу, 4 августа, президент подписал закон, согласно которому Росгвардия получила право иметь на вооружении тяжелую военную технику.

Изменения касаются закона «О войсках национальной гвардии». Согласно документу, термины «оружие» и «боевая техника» заменяются на «вооружение» и «военную технику».