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Областной суд поддержал Профсоюз и признал право медработников на получение страховой выплаты

Соцфонд Рязанской области отказал двум медицинским работникам в признании случаев их заражения на рабочем месте страховыми, а также в признании права на получение ими единовременной страховой выплаты. Напомним, что размер такой выплаты в соответствии с Указом Президента от 6 мая 2020 года № 313 составляет 68 811 рублей.

Правовой инспекции труда Профсоюза работников здравоохранения РФ удалось доказать, что оба случая являются страховыми и попадают под действие Указа. Важнейший момент доказательства: вина работодателя в нарушении сроков рассмотрения случаев заболевания не может быть причиной ущемления прав работника.

Судебные разбирательства, включая апелляцию в вышестоящую инстанцию, длились с осени 2022 года. Истцы ни на одном судебном заседании не присутствовали — правовым инспектором труда полностью обеспечено ведение дела от подачи иска до представительства.

Решения вступили в законную силу.

Категория дел, связанных с социальными спорами, — наиболее актуальная и результативаная в правозащитной деятельности Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ.