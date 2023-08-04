На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась серьезная пробка из-за трех ДТП

На выезде из Рязани в сторону Солотчи образовалась серьезная пробка из-за трех ДТП. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Основной затор образовался на улице Грибоедова. Одна машина «закипела» сразу после перекрестка у ТЦ «Круиз». Из-за этого дорожного происшествия собралась основная пробка.

За постом ДПС стоит еще одна машина, которая, по словам очевидцев, тоже «закипела». И почти сразу за ней по дороге произошла авария.

Видео: группа «Подслушано у водителей Рязани».