В ДТП на Кубани пострадал 13-летний школьник
На Кубани 4 августа произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает «
В Тимашевском районе на трассе поселка Советского столкнулись Land Rover и Daewoo Nexia. На место приезжали спасатели.
В результате аварии пострадал 13-летний мальчик.
«Спасатели оказали ему первую помощь, затем транспортировали его в карету СМП. Также спасатели отключили АКБ у аварийных автомобилей», — сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.