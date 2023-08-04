В ДТП на Кубани пострадал 13-летний школьник

На Кубани 4 августа произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщает « КП-Кубань ».

В Тимашевском районе на трассе поселка Советского столкнулись Land Rover и Daewoo Nexia. На место приезжали спасатели.

В результате аварии пострадал 13-летний мальчик.

«Спасатели оказали ему первую помощь, затем транспортировали его в карету СМП. Также спасатели отключили АКБ у аварийных автомобилей», — сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.