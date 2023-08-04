Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Торговом городке состоится фестиваль советской классики, а в Зеленом театре ЦПКиО пройдет фестиваль уличного кино.

В ЦПКиО пройдут заключительные игры открытого чемпионата и первенства Рязани по теннису. Еще одно спортивное мероприятие — чемпионат России по биатлону «Мастерс», в котором примут участие спортсмены старше 35 лет.

В театре кукол покажут две детские сказки — «Серебряное копытце» и «Дюймовочка», а в «М5 Молле» маленьких рязанцев ждут на интерактивном спектакле «Верхом на помеле».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».