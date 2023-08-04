Госдума предлагает указывать стоимость продуктов за килограмм или литр

Госдума подготовила законопроект, по которому хочет обязать продавцов указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Об этом сообщают « Известия ».

"Россияне привыкли по традиции покупать эталон объёма или веса товара, например литр кефира или определённое количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Планируется также внести изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за неисполнение закона.

Чернышов считает, что указание стоимости пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей