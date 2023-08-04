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Госдума предлагает указывать стоимость продуктов за килограмм или литр

Госдума подготовила законопроект, по которому хочет обязать продавцов указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Об этом сообщают «Известия».

"Россияне привыкли по традиции покупать эталон объёма или веса товара, например литр кефира или определённое количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", — пояснил необходимость принятия законопроекта его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Планируется также внести изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за неисполнение закона.

Чернышов считает, что указание стоимости пропорционально весу, объему или количеству повысит информированность потребителей