Экс-советник главы Пентагона заявил, что ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат в СВО

ВСУ потеряли до 350 тысяч солдат за время СВО. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Jeremy Ryan Slate.

«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тыс. человек. Может, даже больше», — рассказал Макгрегор.

По его словам, скоро Украина не сможет продолжать военные действия.

Он также заявил, что контрнаступление ВСУ оказалось провальным даже с масштабными поставками оружия НАТО.

Экс-советник, считает, что скоро Россия нанесет украинским войскам стратегическое поражение.