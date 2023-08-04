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Для авиакомпаний в четыре раза повысили штрафы за задержку рейсов
Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Об этом сообщило ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

По новой норме, за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению штраф в размере 100 рублей за каждый час, но не более 50% провозной платы.

«Ранее авиакомпании платили штраф в размере 25% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) за каждый час просрочки. Базовый МРОТ для исчисления штрафов составляет 100 рублей, следовательно, штраф за каждый час задержки составляет 25 рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, закон дополняется статьей, которая закрепляет новые нормы, предусматривающие сертификацию светосигнального, радиотехнического оборудования, в том числе оборудования авиационной электросвязи и наземного оборудования, используемого для обслуживания линий управления беспилотными авиационными системами на аэродромах.