Девушку, найденную с перерезанным горлом в подъезде в Воронеже, убил ее отвергнутый ухажер

Девушку, найденную с перерезанным горлом в подъезде в Воронеже, убил ее отвергнутый ухажер. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Тело 27-летней девушки нашли накануне.

По данным канала, ее обнаружил сосед, который вышел из дома вечером погулять с собакой.

Она была одна, возвращалась с работы. Вещи все были при ней, сумка не открытая, ничего не взяли" -, рассказали очевидцы.

В убийстве подозревают отвергнутого ухажера девушки. Которого сейчас ищет его мать. Она обратилась за помощью к волонтерам. Женщина сообщила, что сын ушел из дома утром 30 июля и не вернулся.

Отмечается, что у погибшей остался 8-летний сын.