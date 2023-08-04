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Депутат Картаполов заявил, что «никакой новой мобилизацией и не пахнет»

Депутат Картаполов заявил, что «никакой новой мобилизацией и не пахнет». Об этом пишет «Газета.ру».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, почему этой осенью в нижнюю палату парламента внесут законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации.

Он отметил, что это никак не связано с новой волной мобилизации.

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Картаполов.