АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для российских чиновников в 2024 году

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил о том, что компания готова предложить чиновникам все модели из текущей линейки Lada.

АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura для российских чиновников в 2024 году. Об этом сообщило издание News.ru.

Отмечается, что директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский заявил о том, что компания готова предложить чиновникам все модели из текущей линейки Lada, а также новый седан Aura.

«Уже в середине 2024 года АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественном авто. В Госдуме прокомментировали заявление президента РФ.