В Захаровском районе при столкновении «Лады» с питбайком пострадали двое

В Захаровском районе Lada столкнулась с питбайком. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 30 августа, примерно в 15:10, на 563 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 26-летний местный житель на питбайке врезался в Lada Largus, которым управлял 26-летний житель Захаровского района.

В результате происшествия водитель питайка и его 23-летняя пассажирка получили травмы. Им оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.