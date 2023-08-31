Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
25°
Птн, 01
27°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 95.93 0.22 31/08
ЦБ EUR 104.45 0.97 31/08
Нал. USD 95.57 / 96.98 31/08 10:30
Нал. EUR 104.21 / 96.98 31/08 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
Вчера 11:35
3 467
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
18 752
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
8 132
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
6 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области завершили акцию «Собери ребенка в школу»

В Рязанской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

К 1 сентября детям участников СВО, а также детям многодетных и малообеспеченных семей подарили основные школьные принадлежности, канцелярию, товары для творчества и уроков труда. Сбор проходил на базе Штаба общественной поддержки.

В преддверии Дня знаний в Штабе прошла встреча с детьми и их родителями. На ней присутствовали региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Елена Синица, представитель управления образования и молодежной политики администрации Рязани, Фонда «Защитники Отечества», а также кандидаты в депутаты в Рязанскую гордуму.

«Мы завершаем акцию, инициированную активистами „Единой России“ „Собери ребенка в школу“. В Рязанской области она проводится уже не первый год. Ежегодно помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется детям участников СВО», — сообщила руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова.

Отмечается, что сейчас партия также помогает собирать в школу учащихся присоединенных территорий. Региональное отделение ЕР в этом году доставило в Херсонскую область 200 наборов для первоклассников.=

В прошлом году перед началом учебного года дети Донбасса и других присоединенных регионов получили портфели, тетради, краски, альбомы и прочие школьные принадлежности. Всего в России в 2022 году в рамках акции «Собери ребенка в школу» помощь получили около 200 тысяч школьников.