В Рязанской области завершили акцию «Собери ребенка в школу»

В Рязанской области завершилась акция «Собери ребенка в школу». Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

К 1 сентября детям участников СВО, а также детям многодетных и малообеспеченных семей подарили основные школьные принадлежности, канцелярию, товары для творчества и уроков труда. Сбор проходил на базе Штаба общественной поддержки.

В преддверии Дня знаний в Штабе прошла встреча с детьми и их родителями. На ней присутствовали региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Елена Синица, представитель управления образования и молодежной политики администрации Рязани, Фонда «Защитники Отечества», а также кандидаты в депутаты в Рязанскую гордуму.

«Мы завершаем акцию, инициированную активистами „Единой России“ „Собери ребенка в школу“. В Рязанской области она проводится уже не первый год. Ежегодно помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется детям участников СВО», — сообщила руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова.

Отмечается, что сейчас партия также помогает собирать в школу учащихся присоединенных территорий. Региональное отделение ЕР в этом году доставило в Херсонскую область 200 наборов для первоклассников.=

В прошлом году перед началом учебного года дети Донбасса и других присоединенных регионов получили портфели, тетради, краски, альбомы и прочие школьные принадлежности. Всего в России в 2022 году в рамках акции «Собери ребенка в школу» помощь получили около 200 тысяч школьников.