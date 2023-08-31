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В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В Рязанской области 31 августа полицейские проверяют пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Экипажи ДПС дежурят в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы всех больше нарушают правила.

Правоохранители напоминают:

  • ходить по тротуару необходимо по правой стороне;
  • при отсутствии тротуара можно идти по обочине;
  • при отсутствии обочины можно идти по краю проезжей части навстречу машинам;
  • переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам;
  • при отсутствии переходов в зоне видимости переходить можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая помех для движения транспорта.