В Рязанской области 1 сентября потеплеет до +28 градусов
В Рязанской области в пятницу, 1 сентября, потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.
В области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/c. Днем он усилится до 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +8, +13 градусов, днем +23, +28 градусов.
На территории региона сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс).