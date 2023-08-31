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В рязанской мэрии ответили на просьбу жителей Солотчи о добавлении вечернего рейса автобуса № 22

В рязанской мэрии ответили на просьбу жителей поселка Солотча о добавлении вечернего рейса автобуса № 22.

В мэрии подчеркнули, что для организации вечернего рейса необходимо увеличить количество автобусов минимум на одну единицу.

«Из-за недокомплекта водителей автобусов в МУП УРТ на сегодняшний день нет возможности увеличить количество рейсов на маршруте № 22 в вечернее время», — говорится в ответе.

Кроме того, в мэрии добавили, что через поселок Солотча также ходят четыре межмуниципальных маршрута №№ 110, 135, 137, 156.

Напомним, жители Солотчи просили ввести вечерний рейс автобуса № 22.