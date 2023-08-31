В рязанских школах до сих пор не закрыты сквозные проходы

В части рязанских школ до сих пор не закрыты сквозные проходы. Корреспондент РЗН. Инфо убедился в этом, осмотрев территории восьми школ: №№ 9, 31, 39, 51, 59, 62, 68, 72.

В этом году продолжает действовать приказ управления образования и молодежной политики администрации города 26.09.2022 № 06/1-01-444 «О принятии дополнительных мер антитеррористической безопасности». В нем говорится, что сквозной проход через территорию образовательного учреждения невозможен. В мэрии рассказали, что в период с 3 по 9 августа 2023 года в школах проводились проверки. Нарушений приказа не выявили.

Из восьми осмотренных нашим корреспондентом территорий образовательных учреждений сквозной проход был закрыт только в школе № 39.

Рязанцы, проходящие мимо, сообщили, что администрация школы 39 на днях оповестила о закрытии сквозного прохода. На входе висят таблички «Выгул собак запрещен» и «Проход открыт с 7:00 до 22:00».

В школе № 62 нет части забора рядом с детской площадкой. На тротуаре напротив лежал пьяный мужчина. От помощи тот отказался, сказав, что устал и собирается пойти домой. Проход на территорию также оказался открыт.

Территория школ №№ 72 и 59 оказалась открыта. Номинальный забор, который может перепрыгнуть ребенок также не внушает доверия. По словам рязанки, находящейся на детской площадке школы, она постоянно пользуется этими проходами. Те никогда не бывают закрытыми.

Проход по территории школы №№ 51 и 68 оказался открытым. Никаких табличек о том, что территория закрытая нет. Около 30 человек спокойно прошли в калитки.

Сквозной проход через школы №№ 31 и 9 также был открыт. На одной из калиток висел велосипедный замок.

Напомним, в прошлом году управление образования и молодежной политики также отчитывалось, что после трагедии в Ижевске во всех рязанских школах закрыли сквозные проходы. Некоторые из проходов оказались открыты.