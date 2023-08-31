В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное УМВД.
Инцидент произошел в среду, 30 августа, в 15:20, на улице Фурманова.
Патрульные обратили внимание на мужчину. Он, увидев полицейских, попытался скрыться.
Правоохранители остановили мужчину и узнали — 34-летний брянец. Во время проверки по базам криминалистического учета патрульные узнали, что мужчину объявили в федеральный розыск за уклонение от назначенных исправительных работ.
Мужчину препроводили в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.