В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в среду, 30 августа, в 15:20, на улице Фурманова.

Патрульные обратили внимание на мужчину. Он, увидев полицейских, попытался скрыться.

Правоохранители остановили мужчину и узнали — 34-летний брянец. Во время проверки по базам криминалистического учета патрульные узнали, что мужчину объявили в федеральный розыск за уклонение от назначенных исправительных работ.

Мужчину препроводили в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.