В Курганской области молодой человек облил бензином и поджег двух школьников

В Курганской области 22-летний молодой человек облил бензином и поджег двух школьников. Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое. Около одиннадцати вечера молодой человек пришел к Дому культуры, где гуляли два подростка (семиклассник и девятиклассник). Он подошел к детям, облил их бензином и поджег зажигалкой.

Школьников госпитализировали. У одного — ожоги 10% тела, у другого — 98%.

По какой причине молодой человек поджег детей — выясняется.