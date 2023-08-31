В Калининграде конюх надругался над 16-летней девушкой и похитил ее

В Калининграде 22-летний конюх надругался над 16-летней девушкой и похитил ее. Об этом пишет РЕН ТВ.

22-летний молодой человек работал конюхов в конноспортивном клубе в поселке Комсомольский. 29 августа мужчина, угрожая ножом, напал на девушку, совершил «насильственные действия сексуального характера», после чего увез девушку в аэропорт и пытался улететь с ней в Узбекистан.

В полицию обратилась мама девочки, когда обнаружила ее пропажу. После этого сотрудники миграционной полиции задержали мужчину. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «похищение человека».