В Иркутской области пятеро детей пострадали в ДТП

В Иркутской области пятеро детей пострадали в ДТП. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Уточняется, что авария случилась ночью в четверг, 31 августа, в районе поселка Видим.

По предварительной информации, 34-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Harrier.

В результате аварии пятеро детей госпитализировали в больницу города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четырем взрослым.

По факту аварии полицейские проводят проверку.