В Иркутской области пятеро детей пострадали в ДТП
В Иркутской области пятеро детей пострадали в ДТП. Об этом сообщил телеканал
Уточняется, что авария случилась ночью в четверг, 31 августа, в районе поселка Видим.
По предварительной информации, 34-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota Harrier.
В результате аварии пятеро детей госпитализировали в больницу города Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Разовая медицинская помощь понадобилась четырем взрослым.
По факту аварии полицейские проводят проверку.