В Госдуме предложили создать базовый школьный набор стоимостью 15 тысяч рублей

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов попросил Минпромторг создать базовый школьный набор, который будет стоить 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышов отметил, что в этом году семьи потратили в среднем около 43 тысяч рублей на то, чтобы собрать одного ребенка в школу. Он назвал эти сборы «серьезным ударом по бюджету» россиян.

В базовый набор депутат предлагает включить школьную и спортивную форму, обувь, канцтовары. Он, по мнению Чернышова, должен продаваться в каждом населенном пункте и быть рекомендован всем федеральным торговым сетям.