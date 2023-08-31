В Госдуме предложили давать 1 сентября выходной родителям, чьи дети идут в школу

В России предложили давать выходной 1 сентября всем родителям, чьи дети идут в школу. Об этом сообщил LIFE .

По информации из документа из думской электронной базы, предлагается изменить статью 128 ТК РФ, согласно которому работодатель на основании письменного заявления работника должен предоставить ему отпуск без сохранения зарплаты. Помимо этого, депутаты хотят дополнить статью 262 кодекса новым положением, по которому родителям школьника по их письменному заявлению может быть предоставлен отгул 1 сентября в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

По их мнению, благодаря инициативе, родители смогут проводить ребенка в школу 1 сентября и быть рядом в 1 сентября. В тексте авторы приводят данные психологов, которые призывают присутствовать хотя бы одного родителя в такой важный и торжественный момент. По словам специалистов, это укрепляет эмоциональные связи и содействует развитию традиционных семейных ценностей.