В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов

В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации источника, в группу входили кадровые сотрудники СБУ. военнослужащие ГУР и Службы спецопераций Минобороны Украины. Диверсанты попали на территорию России и планировали теракты на военных и энергетических объектах.

Бой состоялся в Невельском районе. Двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны. Группу разгромили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.

В ФСБ отметили, что у каждого диверсанта при себе был с собой «внушительный багаж различных средств поражения»: автоматы, гранаты, взрывные устройства.