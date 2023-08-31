В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов
В Брянской области разгромили группу украинских диверсантов. Об этом сообщило
По информации источника, в группу входили кадровые сотрудники СБУ. военнослужащие ГУР и Службы спецопераций Минобороны Украины. Диверсанты попали на территорию России и планировали теракты на военных и энергетических объектах.
Бой состоялся в Невельском районе. Двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны. Группу разгромили сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.
В ФСБ отметили, что у каждого диверсанта при себе был с собой «внушительный багаж различных средств поражения»: автоматы, гранаты, взрывные устройства.