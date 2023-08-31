В больнице скорой медицинской помощи разрушились лестницы
В Рязани в больнице скорой медицинской помощи засняли разрушающиеся лестницы. Фотографии опубликовала «
Новый корпус больницы сдали в марте 2020 года. Главный врач БСМП Сергей Тарасенко сообщил, что лестницы находятся на гарантийном сроке.
«По факту их разрушения была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители нашей больницы, министерства строительного комплекса, министерства здравоохранения и застройщика», — рассказал Тарасенко.
Сообщается, что до 1 октября лестницы должны восстановить.