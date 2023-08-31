В Башкирии женщина умерла, упав на порог бани

В Башкирии осудили мужчину, уронившую знакомую на порог бани. После этого она умерла, пишет LIFE .

Инцидент произошел в марте 2023 года.

Компания из двух женщин и двух мужчин выпивали в частном доме. В один момент один из участников застолья позвал знакомую попариться. Та согласилась, но сказала, что у нее болит нога. Тогда мужчина предложил помощь и понес женщину на руках. У порога бани он ее уронил.

По данным СК, в результате потерпевшая ударилась головой о кирпичный порог. Ей стало плохо. Спутник в начале завел ее в баню, а потом уложил спать в доме. Через некоторое время мужчина увидел, что пострадавшая не подает признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть.

Мужчина признал вину. Его приговорили к году лишения свободы в колонии строго режима. При этом суд учел приговоры за кражи, ранее совершенные осужденным.