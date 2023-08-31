Трусова не планирует участвовать в соревнованиях сезона-2023/24

Александра Трусова не планирует участвовать в соревнованиях сезона-2023/24. Об этом сообщил портал «Спорт-Экспресс».

По информации источника, она снизила тренировочную активность после гастролей в Пекине. Однако отмечается, что спортсменка и до этого сомневалась в продолжении карьеры. Сама она говорила, что поставлена одна программа, но не уточняла какая.

Среди аргументов называется отсутствие международных соревнований и, как следствие, мотивации, спорные судейские оценки на российских стартах, состояние здоровья, занятость в шоу и вне спорта, где Трусова самореализуется и зарабатывает больше. На данный момент предпосылок к изменению решения нет.

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года. Она участвовала в этапе «Гран-при» в Самаре. В декабре она снялась с чемпионата России.