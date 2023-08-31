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Суд отменил оправдательный приговор бывшему вице-мэру Рязани Сергею Пашкевичу

В Тамбовской области отменили оправдательный приговор бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу. Об этом сообщило ТАСС.

«Суд апелляционной инстанции приговор в отношении него [Пашкевича] отменил, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд с иным составом суда со стадии судебного разбирательства», — заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее Октябрьский райсуд Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина и бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. Их признали виновными по части 3, 5 статьи 33, части 6 статьи 290 УК РФ («организация получения взятки и пособничество в получении взятки»). Бывшего вице-мэра Пашкевича оправдали. Приговор оспорили в апелляционном порядке. Отмечается, что приговор Зайкину и Пущину вступил в законную силу.

В декабре 2021 года суд приговорил Пущина к 8,5 годам колонии, его сообщников Зайкина и Пашкевича — к восьми годам за взятки в 1,5 миллиона рублей при заключении контрактов на поставку продуктов с муниципальным предприятием. В мае 2022 года приговор суда первой инстанции отменили, дело направили на новое рассмотрение из-за нарушения процессуального права.