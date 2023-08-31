Рязанские родители попросили помощи в освещении дороги, по которой их дети добираются до школы

Рязанские родители попросили помощи в освещении дороги, по которой их дети добираются до школы № 47. Комментарии об этом появились под публикациями Павла Малкова.

«От лица многих учащихся школы № 47, особенно от начальных классов, просим вас помочь в освещении дороги к школе. Дорога проходит мимо так называемой детской площадки, которая находится напротив дома № 2 по улице Юбилейной. Наши дети ходят во вторую смену по этой дороге. А по ней пройти в темноте не каждый взрослый отважится», — пишут рязанцы.

Администрация ответила, что для освещения участка необходимо разработать проектную документацию и выполнить строительство сетей наружного освещения. Реализация такого проекта возможна по программе поддержки местных инициатив.