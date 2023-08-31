Рязанская мэрия проверила информацию о свалке мусора в Кальном
Рязанская мэрия проверила информацию о свалке мусора на улице Быстрецкой. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
В мэрии подчеркнули, что провели обследование территории около ручья Быстрец.
«Земельный участок находится в частной собственности. В настоящее время собственником ведутся работы по планировке территории», — говорится в ответе.
Кроме того, в администрации отметили, что факта нарушения правил благоустройства они не выявили.
Ранее рязанцы сообщили, что неизвестные сваливают мусор и засыпают его землей.