Рязанская мэрия проверила информацию о свалке мусора в Кальном

Рязанская мэрия проверила информацию о свалке мусора на улице Быстрецкой. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии подчеркнули, что провели обследование территории около ручья Быстрец.

«Земельный участок находится в частной собственности. В настоящее время собственником ведутся работы по планировке территории», — говорится в ответе.

Кроме того, в администрации отметили, что факта нарушения правил благоустройства они не выявили.

Ранее рязанцы сообщили, что неизвестные сваливают мусор и засыпают его землей.